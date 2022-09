Wie is deze man die met een gestolen bankpas pint in Assen en Smilde?

Omschrijving

Het slachtoffer kreeg een nepmail van een voor haar bekende instantie. Er stond nog een betaling open en er ging, volgens de instantie, wat mis met de afschrijving. Een dag later belt zogenaamd haar bank haar over deze transactie. Het slachtoffer wordt overgehaald om haar bankpas af te staan aan een bankmedewerker die bij haar langs komt.

In de daaropvolgende uren worden er op diverse plekken in Smilde en Assen duizenden euro’s afgeschreven van haar rekening.

De verdachte is een man. Hij staat zeer herkenbaar op beeld. Iemand moet weten wie deze man is. Weet u wie de man is die we zoeken of hebt u andere tips die het onderzoek kunnen helpen? Bel dan 0900-8844. U kunt ook het tipformulier op politie.nl invullen. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

En onthoud. Een bank vraagt u telefonisch nooit om:

beveiligingscodes

een app te downloaden

uw bankpas op te sturen of af te geven

geld over te maken

Ook zal een bank u nooit onder druk zetten om snel te handelen. Vertrouwt u het niet? Hang op en bel de bank terug via het nummer dat u zelf hebt opgezocht. Bent u toch slachtoffer? Doe dan altijd aangifte.