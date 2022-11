Omschrijving

De politie is dringend op zoek naar Windster. Hij ontsnapte samen met een medegedetineerde op dinsdagavond 21 juni 2022 uit de Pompekliniek in Nijmegen. De medegedetineerde werd aangehouden in Den Haag.

Sherwin Benshomin Windster is nog voortvluchtig. Hij is in 2019 veroordeeld tot 5 jaar en 6 maanden gevangenisstraf en TBS voor een dubbele afpersing en een gewapende overval waarbij een van de slachtoffers is overleden.