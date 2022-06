Gezocht: Ahmed Ezzat

Omschrijving

Dit gebeurde in de nacht van 16 op 17 oktober 1995. Karin werd dood in haar woning in de Wormerveerstraat in Amsterdam gevonden. De rechter heeft Ezzat in eerste instantie vrijgesproken waarop hij is uitgezet naar zijn geboorteland Egypte omdat hij illegaal in Nederland verbleef.

In juni 1998 wordt Ezzat door het Gerechtshof toch onherroepelijk veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf.

Het vermoeden is dat Ezzat zich nog steeds in Egypte bevindt, maar het is ook mogelijk dat hij elders verblijft, wellicht onder een andere naam.