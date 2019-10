Elizabeth Dizon Honrada is tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld voor grootschalige drugssmokkel, maar heeft daarvan nog niet één dag gezeten. Tot op heden is Honrada voortvluchtig. De van oorsprong Filippijnse is op 22 oktober 2019 op de Nationale Opsporingslijst geplaatst.

Omschrijving

Elizabeth Dizon Honrada stond al nationaal en internationaal gesignaleerd. Zij werd in 2006 onherroepelijk veroordeeld voor betrokkenheid bij twee drugstransporten vanuit Suriname.

Tot op heden is Honrada voortvluchtig. Haar laatst bekende verblijfplaats was, in 2014, in Saoedi-Arabië – vermoedelijk in Riyad.

Zij heeft familie in Nederland, waardoor het mogelijk is dat iemand hier de vrouw heeft gezien of informatie over haar heeft.