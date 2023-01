Omschrijving

Mohammed Najib Kajdouh en Fahd el Kandoussi worden, samen met de reeds aangehouden verdachte Mounir K, gezien als de absolute leiders van een zeer groot crimineel netwerk die zich jarenlang heeft bezig gehouden met het importeren van grote partijen cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa en uiteindelijk Nederland. Fahd el Kandoussi en Mohammed Kajdouh stonden in direct contact met de cocaïne producerende kartels in Zuid-Amerika en Europese afnemers van de cocaïne. De drie leiders van de organisatie waren de personen die bepaalden wanneer een partij werd geïmporteerd, hoe groot de partij zou worden, hoe de partij geïmporteerd zou worden en aan wie de partij zou worden (door) verkocht. De verdachten hebben met deze handel waarschijnlijk tientallen miljoenen euro’s per jaar verdiend. Dit geld lijkt veelal te zijn uitgegeven aan luxe goederen en onroerend goed, al dan niet in het buitenland.

Geweld

Om hun positie in de internationale drugshandel stevig in handen te houden schroomden Fahd el Kandoussi en Mohammed Najib Kajdouh niet om extreem geweld in te laten zetten. Hiervoor hadden zij diverse personen “in dienst” die deze geweldsklussen voor ze uitvoerden. Door deze geweldsgroepen zijn meerdere malen zeer ernstige feiten gepleegd in opdracht van Fahd el Kandoussi en/ of Mohammed Kajdouh. Hierbij zijn diverse personen (zwaar) gewond geraakt. Zo werd per vergissing een man neergeschoten die lag te slapen in een chalet in de gemeente Tienhoven toen deze onder vuur werd genomen en vonden er, in opdracht van de verdachten, diverse schietincidenten plaats in Tilburg en Waalwijk.

Verblijfplaats

Van Fahd el Kandoussi en Mohammed Kajdouh is bekend dat zij zich, gedurende langere tijd, hebben bevonden in Dubai en/ of Marokko. Ook zijn in het onderzoek linken gevonden die wijzen op een verblijfplaats in Turkije. De verwachting is dat de verdachten niet meer in Nederland komen omdat zij ervan op de hoogte zijn dat zij door de autoriteiten worden gezocht.