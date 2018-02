Hannah Simons

0 jaar

Laatste update: 26-02-2018 | 13:09 Zaaknummer: 18094339 Sinds: 26-02-2018 Vermist uit: Eersel

Kindje is op 26 februari 2018 in de ochtend op een parkeerplaats bij een supermarkt in Eersel met geweld weggehaald bij de verzorger. De veiligheid van het kind is in gevaar. Politie vraagt om tips waar zij kunnen verblijven maar geeft het advies ouders niet zelf te benaderen maar de politie te bellen.