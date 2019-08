Celino Abdoel

13 jaar

Laatste update: 08-08-2019 | 21:34 Zaaknummer: 2019124545 Sinds: 08-08-2019 Vermist uit: Cadier en Keer

Celino Abdoel is weggelopen uit een instelling voor jeugd in Cadier en Keer. Hij droeg een donkerblauwe spijkerbroek en zwarte schoenen. Haardracht op foto is verouderd, is nu korter geknipt.