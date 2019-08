Corwin Jansen

14 jaar

Zaaknummer: 2019183292 Sinds: 02-08-2019 Vermist uit: Kaatsheuvel

Op vrijdag 2 augustus, omstreeks 17:00 uur was Corwin in het bijzijn van zijn moeder zijn krantenwijk aan het doen in de gemeente Kaatsheuvel (NL). Op enig moment is Corwin weg gefiets t en uit het oog geraakt van zijn moeder.