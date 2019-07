Hilal Collo

16 jaar

Zaaknummer: 2019154300 Sinds: 01-07-2019 Vermist uit: Breda

Hilal Collo is sinds 1 juli 2019 omstreeks 17.00 uur vermist. Ze is te voet vertrokken vanuit het ouderlijk huis in Breda. Ten tijde van haar vermissing was ze gekleed in een zwart hemd en een zwarte broek.