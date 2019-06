Mohammed Elhilali

Omschrijving

Hij had toen een een koffer bij zich. Hij spreek alleen Arabisch. Zijn begeleiders maken zich erg zorgen om zijn welzijn en hij is niet bekend in Nederland. De jongen heeft kort zwart opgeschoren haar. Hij droeg tijdens zijn vermissing een zwarte gewatteerde jas, donkergrijze joggingbroek, nike sneakers air force one en een goud /rood T-shirt voorzien van glitters.