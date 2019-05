Omschrijving

Nena Harinck is vervolgens samen met een vriendin op bezoek gegaan bij een andere vriendin. Daar is zij ook geweest. Rond 23.00 uur die avond is Nena nog gezien. Hierna is zij bij haar vrienden weggelopen en gaf aan bij een vriendin te gaan slapen. Vanaf dat moment is er geen contact met Nena geweest. Haar telefoon staat uit. Alle bekende adressen zijn bezocht.