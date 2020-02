Keith Kolakkowski

13 jaar

Zaaknummer: 2020035960 Sinds: 18-02-2020 Vermist uit: Diemen

De 13 -jarige Keith Kolakowski heeft op maandag 17 februari rond 10.00 uur de ouderlijke woning verlaten. Tussen 17-02-2020 15.00 uur een 17.00 is hij geweest in de woning van zijn opa en oom, Ferdinand Bolstraat 91/D Amsterdam. Op dinsdag 18 februari omstreeks 14.00 uur kwam hij weer bij de woning van opa en oom. Rond 14.30 uur is hij daar weer weggerend uit de woning. Sinds die tijd is Keith weer verdwenen.