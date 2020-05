Miryam Hammouti

14 jaar

Zaaknummer: PL2000-2020125822 Sinds: 18-05-2020

Miryam is vanmiddag vertrokken vanaf huis in Bergen op Zoom en daarna waarschijnlijk in Gouda aangekomen. Daarna is ze spoorloos. Ze heeft lang haar en draagt een bril. Ze is gekleed in een zwart T-shirt met een groot wit Nike teken op de borst, een zwarte lange spijkerjas, een zwarte spijkerbroek en zwarte Vans sneakers met een wit merkteken.