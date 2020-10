Soraya Westhoven

Soraya is een meisje van 13 jaar oud, 1.80 cm lang en heeft een fors postuur. Soraya is gekleed in een rodehoodie met het logo van Stranger Things op de borst en een zwarte joggingsbroek met Kappa embleem op haar rechter bovenbeen. Zij droeg een goedgevulde reistas bij zich welke zij over haar schouder droeg.

Vragen

Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070, de districtsrecherche via 088-964 6652 of de Opco Zoetermeer via 088-964 6711 .