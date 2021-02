Adela Lemmens

Laatste update: 18-02-2021 | 12:12 Zaaknummer: PL2300-202 Sinds: 17-02-2021

De 15-jarige Adela Lemmens is op woensdag 17 februari 2021 omstreeks 15.00 uur thuis in Susteren vertrokken uit de ouderlijke woning. Sindsdien is zij niet meer teruggekeerd. Haar ouders kunnen haar niet meer bereiken. Adela is mogelijk naar Maastricht gegaan verplaatst zich waarschijnlijk op haar witte "oma-fiets". Zij gaat waarschijnlijk gekleed in een lichtblauwe jeans, een kort lichtroze jack met bontkraag met daaronder een witte trui. Zij draagt witte Michael Kors schoenen en heeft mogelijk een witte handtas bij zich.