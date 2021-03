Elisa Broekmans

Sinds: 24-03-2021 Vermist uit: Hoogvliet

Sinds vanmorgen is de 12 jarige Elisa uit Hoogvliet vermist. Zij is vertrokken om 08:15 uur vanuit haar ouderlijke woning in Hoogvliet. Zij ging richting haar school in Hoogvliet, maar is daar niet aangekomen. Elisa is 12 jaar oud, licht getinte huidskleur, kort kroes haar. Zij draagt een zalmkleurige trui, grijze geruite broek met witte en zalmstrepen, zwarte Nike schoenen en mogelijk een zwarte jas. Zij heeft een zwarte Nike tas met boeken bij zich. Heeft u Elisa gezien? Bel dan 0800-6070.