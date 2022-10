Hebe Zwart

10 jaar

Current language: Nederlands Nederlands

English

Zaaknummer: PL2100-2022226801 Sinds: 18-10-2022 Vermist uit: Raamsdonkveer

Hebe (10 jaar) is vermist. Zij is voor het laatst gezien in gezelschap van haar begeleidster bij de Sint Theresastraat in Raamsdonksveer. Beiden zijn in onbekende richting vertrokken in een zwarte Kia Picanto, met kenteken PR425K.