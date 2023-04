Jasim Haouari-Mellas Louazizi

16 jaar

Zaaknummer: 2023093684 Sinds: 14-04-2023 Vermist uit: Tilburg

De 16-jarige Jasim is sinds vrijdag 14 april 2023 omstreeks 20.30 uur vermist uit Tilburg. Hij is voor het laatst gezien in MFA het Kruispunt, Sinopelstraat 1 in Tilburg. Hij is te herkennen aan een blauwe Stone Island jas, blauw Under Armour trainingspak en zwarte Under Armour schoenen.