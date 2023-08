Angelika Duszczak

12 jaar

Laatste update: 16-08-2023 | 13:17 Zaaknummer: 2023179347 Sinds: 16-08-2023 Vermist uit: Drunen

De 12-jarige Angelika is sinds 15 augustus 2023 vermist uit Drunen. Angelika is het laatst gezien in haar ouderlijke woning in Drunen. Mogelijk is zij vertrokken in de richting van Oss en mogelijk Arnhem. Zij is te herkennen aan een grijs joggingpak van Nike of grijze jurk van Nike, Witte Nike Jordan schoenen met paars erin en een zwarte Nike rugzak. Zij verplaatst zich mogelijk zwarte omafiets met zwarte krat voorop.