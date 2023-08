Dyllan Hofman

13 jaar

Current language: Nederlands Nederlands

English

Zaaknummer: 2023134977 Sinds: 26-08-2023 Vermist uit: Cadier en Keer

De 13-jarige Dyllan Hofman is sinds 26-8-2023 vermist uit Cadier en Keer. Hij is daar het laatst gezien op de Pater Kustersweg. Mogelijk is hij vertrokken in de richting van Maastricht. Hij is te herkennen aan een zwart trainingspak met oranje/rode strepen aan de zijkant van Black Bananas en zwart/wit/groene Nike Air max-schoenen.