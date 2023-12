Andrea de Vries

17 jaar

Zaaknummer: 2023341963 Sinds: 25-12-2023 Vermist uit: Sneek

De 17-jarige Andrea is sinds 25 december 2023 vermist uit Sneek. Zij is het laatst gezien toen zij omstreeks 21:20 uur te voet haar woning verliet aan de Jancko Douwamastraat te Sneek. Onbekend is in welke richting zij is vertrokken.