Tuana Özer

13 jaar

Laatste update: 17-02-2023 | 13:13 Zaaknummer: PL1500-2023050558 Sinds: 17-02-2023 Vermist uit: Zoetermeer

De 13-jarige Tuana is sinds 17 februari 2023 om 06:30 uur vermist uit Zoetermeer. Zij is het laatst gezien aan het Savelsbos, Zoetermeer, toen zij de deur uit liep. Mogelijk is zij vertrokken in de richting van Den Haag.