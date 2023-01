Rahaf Hassoun

16 jaar

Laatste update: 28-01-2023 | 13:30 Zaaknummer: PL1100-2023019126 Sinds: 27-01-2023 Vermist uit: Schagen

De 16-jarige Rahaf is sinds 27 januari 2023 vermist uit Schagen Zij is het laatst gezien bij haar ouderlijke woning Zij is te herkennen aan donkerkleurige/zwarte pyjama/huispak met capuchon, witte hoofddoek met daarover een witte muts; witte schoenen. Zij is te voet vertrokken