Marie Franssen

17 jaar

Zaaknummer: 2023156401 Sinds: 15-07-2023 Vermist uit: Eindhoven

De 17-jarige Marie is sinds 15 juli 2023 vermist uit Boekel. Zij is het laatst gezien in het centrum van Eindhoven, waar zij nog aankopen heeft gedaan bij de Primark en het Kruidvat. Onbekend is waar zij naar toe is vertrokken. Zij is te herkennen aan 3 gaatjes in elk oor, waarin zij in elk oor 2 ringetjes en een knopje of sterretje heeft. Ze draagt een licht grijze joggingsbroek en een zwart kroptop met lange mouwen en spierwitte gympen. Zij verplaatst zich mogelijk te voet.