Santrisha Gokoel

12 jaar

Zaaknummer: 2023165985 Sinds: 21-07-2023 Vermist uit: Amsterdam

De 12-jarige Santrisha is sinds 21-07-2023 na 19.00 uur vermist uit Amsterdam. Zij is het laatst gezien bij Hoptille te Amsterdam, lopende over het Abcouderpad richting het Bijlmerplein, te Amsterdam Zuidoost, rond 23.50 uur. Zij is te herkennen aan lang zwart haar, jeugdig uiterlijk, getinte huid. Kleding onbekend.