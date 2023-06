Abdyrahman Ashirov

6 jaar

Laatste update: 15-06-2023 | 01:39 Zaaknummer: PL2100-2023129374 Sinds: 14-06-2023 Vermist uit: Lith

De 6 jarige Abdyraham is sinds woensdag 14 juni 2023 omstreeks 18.30 uur vermist uit Lith. Hij is het laatst gezien bij recreatieplas De Lithse Ham. Mogelijk is hij vertrokken in de richting van het water. Hij is te herkennen aan zijn grijze korte zwembroek met aan beide zijden twee verticaal rode stepen over het verlengde van de broekspijp. Hij verplaatst zich mogelijk te voet.