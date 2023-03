Lisanna Bakker

17 jaar

Laatste update: 23-03-2023 | 12:59 Zaaknummer: PL1500-2023087066 Sinds: 22-03-2023 Vermist uit: Leidschendam-Voorburg

De 17-jarige Lisanna is sinds woensdagavond 22 maart 2023 vermist uit Leidschendam-Voorburg. Zij is het laatst gezien in de omgeving van de Bouwlustweg. Zij is vertrokken in onbekende richting. Zij is mogelijk te herkennen aan het feit dat ze een blauwe mitella om haar arm draagt. Zij verplaatst zich mogelijk met het openbaar vervoer.