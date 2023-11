Rahwa Berehane Gereme

12 jaar

Laatste update: 29-11-2023 | 12:41 Zaaknummer: 2023207699 Sinds: 28-11-2023 Vermist uit: Amsterdam

De 12-jarige Rahwa is sinds 28 november 2023 19.00 vermist uit Amsterdam West. Ze is vanuit haar woning in Amsterdam West vertrokken in onbekende richting.