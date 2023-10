Gijs de Nijs

15 jaar

Laatste update: 04-10-2023 | 18:14 Zaaknummer: 2023157747 Sinds: 04-10-2023 Vermist uit: Cadier en Keer

De 15-jarige Gijs ]is sinds 4 oktober 2023 te 14.00 uur vermist uit Cadier en Keer. Hij is het laatst gezien Pater Kustersweg. Mogelijk is hij vertrokken in de richting van Maastricht. Hij is te herkennen aan een grijs trainingspak van Banlieue en zwarte Nike schoenen. Hij verplaatst zich te voet.