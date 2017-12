Klaas Visser

85 jaar

Zaaknummer: 17054302 Sinds: 26-12-2017 Vermist uit: Amsterdam

Vermiste is om 12.00 uur vertrokken om naar zijn dochter in Amsterdam te gaan. Hij is daar niet aangekomen. Vermiste heeft dringend medicijnen nodig. Vermiste rijdt in een blauwe Opel Astra met het kenteken PP-ZG-76.