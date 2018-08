Bernard van den Berg

49 jaar

Zaaknummer: 2018119413 Vermist uit: Afferden (L)

Op 8 augustus omstreeks 21.30 uur is Bernard van de Berg gezien in Afferden (L). Tenger postuur, beige bermuda en groen/blauwe polo, beige/bruin sneakers. Vermiste is kalend.