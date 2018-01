Sandra Caro Munoz

24 jaar

Zaaknummer: 18054317 Sinds: 27-01-2018 Vermist uit: Amsterdam-Oost

De Spaanse Sandra, die als toeriste Amsterdam bezoekt, is in de vroege uren van zaterdag 27-01 in verwarde toestand weggerend bij haar vriendinnen. Mogelijk bevindt ze in de omgeving van de Linnaeusstraat. Sandra heeft een neusring (piercing) en is gekleed zoals op de foto, die gisteren in Amsterdam van haar gemaakt is. Ze draagt een donkere jas, een blauw met wit shirt, een zwarte broek en witte New Balance schoenen.