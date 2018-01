Ysbrand Prins

50 jaar

Laatste update: 13-01-2018 | 00:00 Zaaknummer: 18034310 Sinds: 15-01-2018 Vermist uit: Almere

Ysbrand is vanaf huis weggegaan in zijn witte IVECO bedrijfsbus 8-VNR-32 . Sindsdien ontbreekt elk spoor. Hij heeft een normaal postuur, kort haar en is brildragend. Hij was gekleed in zwarte werk/hovenierskleding (broek, trui en laarzen) .