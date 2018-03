Bart Goeree

55 jaar

Laatste update: 03-03-2018 | 20:42 Zaaknummer: 18014343 Sinds: 03-03-2018 Vermist uit: Urlum

Bart verliet vandaag zijn woning en is niet teruggekeerd. Hij is vertrokken in een zwarte Peugeot 308 met het kenteken 19-XX-PB. Hij draagt een blauw bomber jack, zie foto