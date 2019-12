Jacqueline Vree

Laatste update: 30-12-2019 | 15:27 Zaaknummer: 2019312009 Sinds: 29-12-2019

Is in overspannen toestand van huis vertrokken onbekend waarheen. Mogelijk naar familie in Duitsland, Leverkusen. Heeft mogelijk een Duits paspoort bij zich. Geen geld of telefoon. Heeft op 30-12-2019 nog telefonisch contact opgenomen met haar man en gezegd dat alles goed met haar ging. Onbekend is waar zij zit of vanwaar zij belde. Zij is slank, blank, brildragend, kort donkerblond-grijs haar, 1.68 m lang, schoenmaat 39, praat Nederlands met een Duits accent, blauw-grijze ogen, draagt een roze fleecevest, grijze broek, donkerblauwe schoenen, zwarte wollen muts, kleur jas onbekend, swatch horloge, staafjes als oorsieraad.