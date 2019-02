Siebe Viegers

26 jaar

Zaaknummer: 2019029848 Sinds: 15-02-2019 Vermist uit: Enkhuizen

Vermiste was met een vriend in een cafe aan de Westerstraat te Enkhuizen. is omstreeks 02:30 uur uit de kroeg weggegaan samen met deze vriend. De vriend ging rechtsaf en de vermiste linksaf. Daarna is niets meer van de vermiste vernomen.