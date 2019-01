Abigail van Daal

26 jaar

Zaaknummer: 2019020298 Sinds: 31-01-2019 Vermist uit: Haarlem-Zuid

Vermiste is op 31-1-2019 te 09:30 uur weggelopen vanuit het ziekenhuis Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid. Zij gebruikt voor diabetes type 1, vier keer per dag langwerkende en kort werkende insuline en is hiervan afhankelijk, heeft geen ziekte-inzicht en is hierdoor al zeven keer in coma geraakt. Vermiste loopt moeilijk en is zonder haar rollator vertrokken.