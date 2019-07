Grzegorz Kaziur

Zaaknummer: 2019152770 Sinds: 30-06-2019 Vermist uit: Terneuzen

Verblijft al 3 jaar in City hotel te Terneuzen. Werkt al 5 jaar trouw voor bedrijf alhier. Ook zijn broer Krystof Kaziur verblijft in dat hotel, heeft op 30-6-2019 aangifte van vermissing gedaan. Grzegorz Kaziur was niet op zijn werk verschenen, erg ongebruikelijk. Een collega heeft enkele weken geleden gemerkt dat Grzegorz psychisch niet in orde was. Grzegors is te voet vertrokken, zonder telefoon, wel met portemonnee.