Jan Molema

81 jaar

Zaaknummer: 2019161861 Sinds: 24-06-2019 Vermist uit: Veendam

In verband met een vermissing in de omgeving van Veendam zijn we op zoek naar de dementerende meneer Molema. Meneer Molema is 81 jaar oud. Hij is vanmorgen om 11:00 uur vanuit zijn woonadres in het centrum van Veendam vertrokken en had, gezien zijn plannen, al terug moeten zijn.