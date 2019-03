Jan Verhagen

75 jaar

Laatste update: 11-03-2019 | 22:21 Zaaknummer: 2019066396 Sinds: 11-03-2019 Vermist uit: Delft

Vermiste is verward en heeft suikerziekte en is op 11 maart 2019, te 13:00 uur vanuit huis weggegaan en is tot op heden niet aangetroffen in Delft. Is eerder in verwarde toestand de woning verlaten en in de Lier aangetroffen. Vermiste is gekleed in een beige jas met grijze pantalon en een grijze trui met groene strepen en zwarte versleten schoenen. Vermiste loopt heel ongemakkelijk en sloft en heeft op achterhoofd een grote bult.