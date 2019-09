Omschrijving

Zij is voor het laatst gezien op de Kei in Leeuwarden. Claudine Davina Ernstzen heeft een Aziatisch uiterlijk, een recent kaal geschoren hoofd en is gekleed in een jurkje met spaghetti bandjes, lengte tot boven de knie.De jurk was gekleurd; geel/bruin/rood gevlekt