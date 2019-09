Stephanie Hermans

Zaaknummer: 2019194874 Sinds: 14-09-2019 Vermist uit: Amsterdam

Sinds zaterdag 14 september is de 33-jarige Stephanie Hermans vermist. Zij is als laatste gezien aan de Churchill-laan in Amsterdam-Zuid. Stephanie droeg die zaterdag een gestreept shirt (zwart-wit), een grijze broek en donkerrode Nike-schoenen. Om haar middel droeg zij een zwart vest en een geruite blouse. Ze had een plastic Jumbo-tas en een felblauwe rugzak bij zich. Stephanie is vertrokken op een zwarte damesfiets. Stephanie heeft een verleden met depressiviteit en is verward. De politie maakt zich daarom zorgen om haar en doet uitgebreid onderzoek naar haar vermissing. Heeft u informatie die het onderzoeksteam verder kan helpen? Heeft u Stephanie na zaterdag bijvoorbeeld nog gezien of gesproken? Of weet u waar zij nu is? Neem dan contact op met de politie.