Candide Nsabimbona

21 jaar

Zaaknummer: 2020128020 Sinds: 20-06-2020 Vermist uit: Amstelveen

Candide is een volwassen vrouw van 22 jaar maar heeft een geestelijke beperking en het vermogen vergelijkbaar met een kind van 5 jaar. Candide is vanochtend omstreeks 05:00 uur vertrokken vanuit Amstelveen. Het is goed mogelijk dat zij de trein heeft genomen richting Rotterdam of ergens rondhangt in een winkelcentrum. Vanaf vanochtend is er geen contact meer met haar geweest. Zij is niet in het bezit van geld waardoor het kan zijn dat zij mensen aanspreekt om eten voor haar te kopen.