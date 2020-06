Wenbu Chang

66 jaar

Current language: Nederlands Nederlands

English

Laatste update: 27-06-2020 | 13:52 Zaaknummer: 2020170464 Sinds: 25-06-2020 Vermist uit: Zuidhorn

Meneer Chang is vermist uit de verpleeginrichting Het Zonnehuis te Zuidhorn. Hij is gekleed in een donker shirt, donkergroene jas tot net over de heupen, donkerblauwe spijkerbroek, zwarte pantoffels