Willie Kulsdom

64 jaar

Zaaknummer: 2020476506 Sinds: 07-10-2020 Vermist uit: Malden

De vermiste is op 7 oktober 2020 rond 08:30 uur vertrokken vanaf zijn woning aan de Raadhuisstraat in Malden. De vermiste is lopend vertrokken in een onbekende richting.