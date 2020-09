Randolph Rhodes

74 jaar

Current language: Nederlands Nederlands

English

Zaaknummer: 2020187408 Sinds: 04-09-2020 Vermist uit: Amsterdam

Dhr Rhodes is hulpbehoevend. De vermiste kan vermoedelijk de weg naar huis niet meer vinden. Op 3-9-2020, omstreeks 15:00 uur aan het winkelen op de Singel in Amsterdam met zijn verzorger. In een onbewaakt moment is hij weggelopen.