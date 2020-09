Tom Bell

42 jaar

Zaaknummer: 2020148271 Sinds: 14-09-2020 Vermist uit: Kerkrade

De vermiste is uit Kerkrade vertrokken in zijn auto, een rode fiat Punto met het Nederlandse kenteken 62SRSH. Hij is op zondag 13/09/2020 voor het laatst thuis geweest en is daarna nog in Roermond gesignaleerd op maandag 14/09/2020. Sindsdien ontbreekt van hem elk spoor.