Ann Lilian Atkinson

25 jaar

Current language: Nederlands Nederlands

English

Laatste update: 06-04-2021 | 16:46 Zaaknummer: 2021094365 Sinds: 05-04-2021 Vermist uit: Zwammerdam

De 25 jarige Ann is sinds zaterdag 3 april 2021 21.15 uur vermist uit Zwammerdam. Zij is het laatst gezien bij een zorginstelling in Zwammerdam. Zij was alleen en is lopend vertrokken.Mogelijk is zij vertrokken in de richting van Alphen a/d Rijn, Bodegraven of Amsterdam.Zij is te herkennen aan zwarte kleding in combinatie met een gekleurde hoofdoek. Het is onbekend hoe zij zich verplaatst.