Gerda Mooij

74 jaar

Zaaknummer: 2021149525 Sinds: 18-07-2021 Vermist uit: Bergen (NH)

De 74-jarige Gerda Mooij is sinds 18 juli 2021 vermist uit Bergen. Zij is het laatst gezien in Bergen in het duingebied tussen Bergen en Bergen aan Zee. Onbekend is in welke richting zij is gefietst/gelopen.