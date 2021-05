Kim Roording

Laatste update: 10-05-2021 | 18:24 Zaaknummer: 2021143449 Sinds: 09-05-2021 Vermist uit: Zeist

De 48-jarige Kim is sinds 9 mei 2021 omstreeks 19:45 uur vermist uit Zeist. Zij is het laatst gezien in Zeist omgeving Verlengde Slotlaan. Zij is vertrokken in onbekende richting. Zij is te herkennen aan een gewatteerde groenige jas en halflang donker haar Ze verplaatst zich waarschijnlijk te voet.